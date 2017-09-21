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Газета.Ru

Порошенко рассказал о встрече с Трампом

Порошенко рассказал о встрече с Трампом
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Президент Украины Петр Порошенко прибыл на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Об этом он написал в своем твиттере.
«Договорились в Дональдом Трампом об усилении сотрудничества в сфере экономики и безопасности», — написал он.
Ранее в ходе речи на Генассамблее ООН президент Украины Петр Порошенко заявил, что есть все основания говорить об экономическом восстановлении страны.
Он отметил, что ни одна страна не может достичь устойчивого развития без сохранности мира и безопасности, поэтому содействие усилению безопасности является приоритетным для Украины.
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