Порошенко рассказал о встрече с Трампом

Президент Украины Петр Порошенко прибыл на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Об этом он написал в своем твиттере.

Радий зустрічі з Президентом США @realDonaldTrump. Обговорюємо зміцнення українсько-американських відносин— Петро Порошенко (@poroshenko) 21 сентября 2017 г.

«Договорились в Дональдом Трампом об усилении сотрудничества в сфере экономики и безопасности», — написал он.

Ранее в ходе речи на Генассамблее ООН президент Украины Петр Порошенко заявил, что есть все основания говорить об экономическом восстановлении страны.

Он отметил, что ни одна страна не может достичь устойчивого развития без сохранности мира и безопасности, поэтому содействие усилению безопасности является приоритетным для Украины.