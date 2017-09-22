Премьер Молдавии призвал вывести российские войска из страны

Премьер-министр Молдавии Павел Филип потребовал вывода российских войск из страны во время своего выступления на Генассамблее ООН.

«Мы повторяем запрос о полном и безусловном выводе так называемой оперативной группы российских военных, преемнице бывшей 14-й советской армии, которая незаконно размещена на территории Республики Молдова», — цитирует РИА Новости премьера.

Отмечается, что правительство Молдавии намерено вынести данную тему на рассмотрение нынешней сессии ГА ООН отдельным пунктом.

В тоже время в МИД страны уточнили, что «инициатива не касается вывода российских военнослужащих, которые входят в трёхсторонние миротворческие силы в Зоне безопасности Приднестровского региона».

Ранее сообщалось, что дискуссии о включении в программу Генассамблеи ООН вопроса о выводе иностранных войск из Молдавии отложены до октября.