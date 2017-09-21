США предложили гражданам РФ получать американские визы в Киеве

Жители Российской Федерации могут получать американские визы в посольстве США в Киеве, сообщила в четверг пресс-служба американской дипмиссии на Украине.



"Лица, которые обычно проживают в России, но которые не могут обратиться за визой в США своевременно, могут подать заявление в Киеве", — отметили в посольстве.



По его данным, заявители не обязаны быть резидентами Украины для получения визы в Киеве, но должны физически находиться на Украине во время подачи заявления и получения визы. При этом в посольстве отметили, что заявления не будут приниматься по почте. "Все заявители должны указать местный адрес на Украине — адрес отеля, родственников, офиса — во время записи на собеседование", — уточнили в дипмиссии.



После получения визы выдача паспорта будет возможна только в пределах Украины, отметили в посольстве США.