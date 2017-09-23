Порошенко назвал самый короткий путь для урегулирования ситуации на востоке Украины

Размещение миротворческого контингента ООН в Донбассе станет самым коротким путём решения конфликта в регионе. Об этом заявил президент Украины Пётр Порошенко на брифинге по итогам переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.



«Миротворцы — самый короткий путь для установления мира на Украине», — сказал Порошенко.

Хочу нагадати всьому світу: сьогодні більш, ніж 400 українців беруть участь у миротворчих операціях. pic.twitter.com/ugDUF6BOKV— Петро Порошенко (@poroshenko) 22 сентября 2017 г.

По его словам, в инициативе по размещению миротворцев в Донбассе должны быть заинтересованы все государства, солидарные с Украиной.



Ранее сообщалось, что Порошенко встретился с премьером Канады.