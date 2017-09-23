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Порошенко назвал самый короткий путь для урегулирования ситуации на востоке Украины

Названо решение для установления мира на Украине
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Размещение миротворческого контингента ООН в Донбассе станет самым коротким путём решения конфликта в регионе. Об этом заявил президент Украины Пётр Порошенко на брифинге по итогам переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
«Миротворцы — самый короткий путь для установления мира на Украине», — сказал Порошенко.
По его словам, в инициативе по размещению миротворцев в Донбассе должны быть заинтересованы все государства, солидарные с Украиной.
Ранее сообщалось, что Порошенко встретился с премьером Канады.
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