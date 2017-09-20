Порошенко попросил Совбез разместить миссию ООН в Донбассе как можно быстрее



"Повторяю свою просьбу в адрес Совета — развернуть миротворцев в Донбассе чем быстрее, тем лучше. Именно поэтому я приветствую начало обмена мнениями среди членов Совета о том, как следует действовать. Мы готовы конструктивно принять участие в этом процессе", — сказал он в среду на заседании в рамках 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН



По его словам, Киев ждет направления в Донбасс технической миссии ООН.

"Я призываю генсека воспользоваться своими полномочиями и направить миссию для технической оценки на Украину, — сказал он. — Исходя из аналитических выводов данной миссии, должны быть затем выработаны параметры политического и прочего присутствия ООН в Донбассе".