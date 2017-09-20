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Грузовое судно отправилось из Одессы за «американским углем» в Новороссийск
Судно, которое разгрузило «уголь из Пенсильвании» в одесском порту, в среду отправилось в Новороссийск, следует из данных сайта, отслеживающего маршруты судов.
Балкер Ocean Ambitious после разгрузки угля в порту «Южный» в Одессе 20 сентября ушел в Новороссийск, следует из данных сайта marinetraffic.com.
По данным портала, он прибыл в порт Новороссийска в 8.29 мск 20 сентября. Вышел из одесского порта балкер в 6.47 15 сентября.
Судно идет под флагом Гонконга.
Военный обозреватель Диана Михайлова уверена, что судно отправилось в Новороссийск за новой партией «американского угля».
Неделю назад в одесский порт прибыло первое судно с дефицитным на Украине энергетическим углем. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом событии и его значении.
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