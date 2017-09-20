Грузовое судно отправилось из Одессы за «американским углем» в Новороссийск

Судно, которое разгрузило «уголь из Пенсильвании» в одесском порту, в среду отправилось в Новороссийск, следует из данных сайта, отслеживающего маршруты судов.

Балкер Ocean Ambitious после разгрузки угля в порту «Южный» в Одессе 20 сентября ушел в Новороссийск, следует из данных сайта marinetraffic.com.

По данным портала, он прибыл в порт Новороссийска в 8.29 мск 20 сентября. Вышел из одесского порта балкер в 6.47 15 сентября.

Судно идет под флагом Гонконга.

Военный обозреватель Диана Михайлова уверена, что судно отправилось в Новороссийск за новой партией «американского угля».