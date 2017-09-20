Трампа снова сравнили с Гитлером

Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что американский лидер Дональд Трамп является новым Адольфом Гитлером, когда речь заходит о международной политике. Об этом он заявил после выступления Трампа на Генассамблее ООН, сообщает The Independent.

На столь резкие выражения Мадуро пошел после того, как Трамп призвал лидеров стран Южной Америки «восстановить демократию» в Венесуэле. Также Мадуро заявил, что Трамп пообещал его убить.

«Венесуэльский народ голодает, их страна рушится. Их демократические институты разрушаются. Эта ситуация совершенно неприемлема, мы не можем стоять и смотреть. Я прошу каждую страну, представленную здесь сегодня, быть готовой сделать больше, чтобы справиться с этим очень реальным кризисом», — сказал Трамп во время выступления.

«Этот магнат считает себя владельцем мира, но никто не может угрожать Венесуэле», — заявил Мадуро.

18 сентября Мадуро заявил о своем сходстве с советским лидером Иосифом Сталиным. «В мире есть люди, которые называют меня карибским Сталиным. И я похож. Посмотрите на мой профиль», — сообщил венесуэльский лидер.

В конце августа Трамп подписал указ о введении финансовых санкций против Венесуэлы. Документ запрещает сделки с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, которые выпускает правительство Венесуэлы и госкомпания PDVSA. Кроме того, запрещено проводить сделки с некоторым количеством уже выпущенных долговых обязательств госсектора Венесуэлы, а также с дивидендами, которые выплачивают власти страны.