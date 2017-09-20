Макрон назвал жену опорой и частью самого себя



Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что за десятилетия совместной жизни жена стала частью его самого.

Такое мнение он выразил во вторник в интервью телекомпании CNN.



"Я со своей женой живу уже десятилетия. И она является частью меня самого", — признал президент Франции, говоривший на английском языке. Отвечая на вопрос, насколько важна личная жизнь для мирового лидера его уровня, он сказал, что для него этот аспект очень важен.



"Для меня лично это важно. Важно, чтобы дома был кто-то, кто говорит тебе правду. Потому что доступ к правде — это серьезный вызов", — продолжал Макрон.



Он сказал, что ценит свою супругу за то, что она любит его, каким он есть, а не за то, какое положение занимает. "Мы вместе уже десятилетия. Это очень важно для меня. Она — моя опора", — резюмировал президент Франции.