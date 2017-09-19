

Президент Турции Тайип Эрдоган призвал провести реформу Совета Безопасности ООН , увеличив число его членов до 20 стран-представителей. Об этом турецкий лидер заявил во вторник на общеполитической дискуссии в рамках Генеральной Ассамблеи ООН



"Мы неоднократно говорили, что мир намного больше чем просто "пятерка". Работая здесь под крышей ООН , представители всего мира должны понять, что надо реформировать Совет Безопасности ООН, пока не стало поздно", — сказал он.

По словам Эрдогана, "в настоящий момент западные страны не делают ничего, чтобы предотвратить или остановить такие тенденции как ксенофобия, расизм или распространение враждебности к исламу". "Мы хотим, чтобы Совет Безопасности имел демократическую и транспарентную, справедливую структуру. Мы предлагаем расширить членский состав до 20 стран, каждая из которых будет обладать аналогичными правами и полномочиями", — подчеркнул президент Турции.



В понедельник Трамп, обращаясь с приветственным словом к участникам однодневного саммита по реформированию ООН, заявил, что США будут добиваться претворения в жизнь реформ, способствующих повышению эффективности организации в укреплении мира.