Глава МИД КНДР назвал выступление Трампа собачьим лаем

Министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо, прибывший в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН, назвал выступление американского президента Дональда Трампа «собачьим лаем», передает агентство «Ёнхап».

«Если он думает, что собачьим лаем нас можно испугать, то это действительно собачьи фантазии», — сказал министр, имея в виду поговорку «собака лает, а процессия движется». В корейском языке выражение «собачьи фантазии» означает абсурд, бессмысленность.

На просьбу прокомментировать новое прозвище для лидера своей страны Ким Чен Ына, которое дал ему Трамп — «ракетный человек», Ли Ён Хо заявил, что ему жаль помощников американского президента.

Ранее Трамп, выступая с трибуны ООН, заявил, что США не останется ничего другого, кроме как уничтожить КНДР, если она будет угрожать Соединенным Штатам.

Трамп в своем Twitter назвал Ким Чен Ына Человеком-ракетой. «Разговаривал вчера с президентом Южной Кореи Муном. Спросил, как поживает Человек-ракета. В Северной Корее формируются длинные очереди за топливом. Плохо!» — написал Трамп.

12 сентября 2017 года Совбез ООН единогласно принял резолюцию о введении новых ограничительных мер в отношении Северной Кореи из-за проведенного в начале месяца ядерного испытания. В ответ власти КНДР пригрозили утопить Японию и избить США как бешеную собаку.