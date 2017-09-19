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ЕСПЧ не будет пересматривать решение по делу о теракте в Беслане
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не будет пересматривать решение по делу о теракте в Беслане.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.
«Отказать в отправке (решения. — RT) в Большую палату: дело «Тагаева и другие против России», — говорится в документе.
В апреле ЕСПЧ постановил, что Россия должна выплатить почти €3 млн компенсации истцам по делу о теракте в Беслане.
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