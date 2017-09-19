Америка хочет превратить ООН в свою «цепную собаку»

Дональд Трамп предложил реформировать ООН. Но не Совбез ООН — это предложение России и Индии поддержки не нашло, а ее миротворческий контингент. При этом мотивы США прозрачны, весьма циничны, и нельзя не отметить, что у Белого дома есть мощный финансовый рычаг давления. Если США пятят ООН, то пусть ООН будет цепным псом США. Очередная, уже 72-я по счету сессия Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке началась, как принято выражаться в дипломатии, с «общеполитической дискуссии». Если же говорить по сути — с международного скандала.

Еще за несколько дней до ее открытия американская делегация во главе с Никки Хейли разослала другим делегациям проект Декларации президента Дональда Трампа по реформированию ООН. К 18 сентября ее подписали 128 делегаций из 193, о чем победно доложила все та же Хейли, которой, видимо, лавры Саманты Пауэр покоя не дают.

Хейли объявила, что в истории ООН «настал новый день» и в работе организации «наступят изменения». 128 делегаций — это такой уровень поддержки инициативы США, что крайне необходимые реформы явно будут проведены. Трамп, будучи бизнесменом, «видит огромный потенциал» организации и «привержен созданию более эффективной ООН, которая будет больше сосредоточена на обеспечении мира, безопасности и уважения прав человека». При этом Вашингтон будет добиваться единодушной поддержки своей инициативы (пока что «ушли в отказ» 70 государств), так как понимает, насколько важен консенсус при принятии решений в ООН.

Упомянутая декларация, в частности, требует от секретариата ООН сократить штат сотрудников, в том числе за счет основных органов. Как заявила Хейли, американская инициатива призвана активизировать усилия генсека Гутерриша «по повышению эффективности, подотчетности и открытости организации». Генсек Гуттериш кивнул. Ранее, говоря о минимизации бюрократии, он на ходу изобрел термин «византийские процедуры».

Но урезание расходов на персонал — лишь крошечная часть из того, что предлагается в декларации имени Трампа (Хейли везде подчеркивает, что это его личная инициатива, а не инициатива США как субъекта международной политики, что показательно). Накануне Хейли и помощник президента по национальной безопасности Герберт Макмастер провели брифинг, на котором открыто и даже агрессивно пояснили глубинный смысл предлагаемых реформ. По словам Хейли, главных тем две.

Первая — необходимость реорганизации Совета ООН по правам человека ( СПЧ ). Вторая — повышение эффективности миротворческих операций (про сокращение аппарата уже забыли). Еще в марте заместитель помощника госсекретаря США Эрин Беркли, выступая на заседании СПЧ в Женеве, заявила: «Чтобы данный Совет пользовался доверием, не говоря уже о его успешной работе, он должен отойти от несбалансированных и непродуктивных позиций».

Добиться от этих женщин более внятного пояснения (например, о том, каким они видят «сбалансированные и продуктивные решения») не удалось. Никки Хейли — урожденная Нимрата Никки Рандхава выросла в семье сикхов-миллионеров и склонна идти напролом, что уже не раз демонстрировала на заседаниях Совета безопасности по проблеме Сирии. Сказала, что СПЧ надо реформировать — и все тут, а как конкретно, поймем по ходу дела. Но уже сейчас сильно настораживают ремарки о необходимости резко «усилить внимание» к соблюдению прав человека по всему миру. Мы это уже проходили при других американских администрациях, и ничем хорошим это «пристальное внимание» еще не заканчивалось.

Что касается миротворческих операций, как подчеркнула Хейли, «в течение последних нескольких месяцев мы проанализировали каждую осуществляемую миротворческую миссию и изменили их, в результате нам удалось сэкономить полмиллиарда долларов».

На практике это означало, что США попросту урезали финансирование ООН. Еще в мае администрация Трама представила новый проект федерального бюджета страны на 2018 финансовый год, который предполагает экономию на миротворческих миссиях ООН в объеме одного миллиарда долларов и общее уменьшение взносов в бюджет международных организаций на 44%. Как заявил на следующий день официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик , в случае резкого снижения финансирования организация не сможет выполнять главные задачи в области миротворчества, гуманитарной помощи и защиты прав человека.

В новой финансовой ситуации требуется как-то перераспределить оставшиеся деньги. По сути США предлагают превратить миротворческую составляющую ООН в реальную дубинку, используя метод экономического шантажа. Белый дом берется самолично определять критерии эффективности миротворческих операций и, исходя из этого, переформатировать задачи миротворческих контингентов.

Больше никакого «и нашим, и вашим». Попытки поиска компромиссов обычно оцениваются как раз как «неэффективное использование средств». Если есть войска, на которые выделяются деньги, они должны воевать — и воевать на той стороне, которую укажет Вашингтон, за те цели, которые он же задекларирует.

Критике со стороны США подверглись и многочисленные «профильные» организации ООН, «неэффективно» выполняющие свои задачи. В первую очередь досталось МАГАТЭ и другим инструментам в области контроля за режимом нераспространения ядерного оружия за «неэффективную» работу в Иране (Северная Корея пока остается за скобками). Сами посудите: они столько лет инспектировали иранские атомные объекты, а в результате администрация Обамы пошла на сделку с Тегераном, которую Трамп называет «унизительной для Америки» и чуть ли не готов разорвать. Видимо, в этом же ключе оценивается и деятельность СПЧ, но детали пока не озвучиваются.

По теме проведения миротворческих операций особое сообщение послано ОБСЕ

«Для надежного прекращения войны в Донбассе нужна полномасштабная миротворческая операция по мандату Совбеза ООН с привлечением войск стран ОБСЕ, оснащенных бронетехникой и артиллерией. Этот контингент должен подавлять любые нарушения режима прекращения огня. Операция должна проводиться под командованием не НАТО или ЕС , а специального штаба СБ ООН или ОБСЕ и включать российские части».

Этот пассаж — квинтэссенция проекта «Европейская безопасность», реализуемого при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Великобритании и британского посольства в Москве. Он был опубликован 13 сентября на русском языке, и пусть вас не радует мелкая оговорка «включать российские части». Речь идет о полноценном вторжении целой армии, «оснащенной бронетехникой и артиллерией», но закамуфлированной мандатом Совбеза ООН и руками ОБСЕ. Вполне логичный результат предлагаемых Трампом реформ ООН.

Надо сказать, что сама ОБСЕ не обладает для подобного рода операций ни персоналом, ни оружием, ни желанием, хотя было время, когда она очень хотела все это заполучить. В 1991-93 годах ОБСЕ проявляла нешуточный интерес к конфликтам на постсоветском пространстве, собираясь создать собственную наднациональную военную структуру для миротворческих миссий. После 1993 года воинственный настрой начал быстро угасать, и сейчас ОБСЕ категорически отказывается вооружать своих сотрудников, за что подвергается резкой критике из Брюсселя, Страсбурга и Вашингтона.

Но ОБСЕ стоически сносит все оскорбления, в том числе, от тех, кому по рангу полагается вести себя прилично. Например, даже посол ЕС при ОБСЕ позволял себе критиковать «организацию пребывания», называя ее «бессмысленной» и «бесполезной».

То есть, речь идет не столько об усилении роли ООН через реформу, включающую в себя вполне разумные элементы избавления от лишней бюрократии, а о превращении ООН в еще один инструмент американской внешней политики. America first во всей ее нагой красоте.

При этом реформирование Совета безопасности (например, за счет увеличения его состава) не предлагается. Отвечая на вопрос об амбициях Индии, Никки Хейли сказала дословно: «Поживем — увидим». Ее шеф в таких случаях предпочитает «посмотрим», но смысл тот же. Москва же, напомним, предложение Нью-Дели поддерживает.

Декларацию не подписали такие страны, как Россия, Китай и Франция. По словам российского постпреда Василия Небензи, «повысить эффективность ООН можно только путем межправительственных переговоров». Предлагаемый же США документ — это «декларация стран, которые придерживаются схожих взглядов по этому вопросу, но это не есть инструкции генеральному секретарю, как перестроить организацию». Он также подчеркнул, что ни США, «ни какая-либо группа стран — единомышленников не может провести реформу ООН без согласия всех стран — членов».

В принципе, он прав. Взбудоражившая всех декларация никакой юридической силы не имеет. Это просто перечень требований президента Трампа, его желаний и устремлений. То, что под ними подписались 128 стран — удивительно только для тех, кто забыл в каком мире мы живем, и сколько стран находятся в Африке и Океании.

Многие уверены, что Трамп в принципе понимает внешнюю политику лишь как набор экономических векторов, которые нужно перенаправить в сторону США. Отсюда и развязывание торговой войны с Китаем и все более заметное игнорирование норм ВТО . Вообще, удивительно, но Россия оказалась куда более активным заступником ВТО, чем Вашингтон. В конце концов, эти нормы хоть как-то регулируют международную торговлю. Если и их не будет, то главным «регулятором» окажется какой-нибудь апелляционный суд округа Ориндж, Калифорния.

Столь же странно выглядят и похвальные пассажи Трампа в адрес ООН в целом. Для него английский — родной язык, так что не должен ограничивать президента в выражении мыслей. Меж тем, «успешный проект» — это постройка Трамп-тауэр, а создание державами-победительницами универсальной структуры для поддержания мира на планете — это нечто большее.

В любом случае, повестка дня 72-ой Генассамблеи пошла прахом. Наверняка некоторым выступающим теперь придется срочно переписывать тексты своих речей, например, президенту Франции Эммануэлю Макрону , который изначально собирался говорить об изменении климата. При этом 20 сентября будет очень веселый день, где солировать будут президенты Украины и Латвии. На это стоит посмотреть, чтобы отвлечься от круглых столов по проблемам ожирения у детей и дефицита питьевой воды.

Глава российского МИДа Сергей Лавров выступит в пятницу — сразу за грузинской делегацией, которая в своем стиле обратится к Генассамблее с просьбой «разобраться с российской агрессией и оккупацией». Это именно «обращение к Генеральной ассамблее», а не выступление главы делегации, что вполне в стиле Тбилиси и укладывается в новую концепцию «миротворчества» имени Трампа.

Хотелось бы послушать и начальника транспортного цеха, то есть, делегацию Казахстана, которая по-союзнически подписала американскую декларацию, но не случится.

Завершит сессию в пятницу президент Молдавии Додон. А другой композиции у нас для вас нет.