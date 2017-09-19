Трамп призвал уничтожить КНДР

Дональд Трамп считает, что в у северокорейского вопроса нет другого разрешения, кроме как уничтожить Северную Корею.

Президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления перед Генеральной ассамблеей ООН заявил, что необходимо уничтожить Северную Корею.

По мнению главы Белого дома, весь мир в настоящее время подвергся угрозе ядерной войны из-за Северной Кореи. В случае если КНДР станет угрозой для Вашингтона и его союзников, США готовы уничтожить эту страну.

«У нас нет выбора, кроме как полностью уничтожить Северную Корею. "Ракетный человек" ( Ким Чен Ын ) совершает убийство себя и своего режима», — заявил Трамп.

Вместе с тем президент США выразил надежду, что данная мера все же не потребуется.

Дональд Трамп впервые выступает на Генассамблее ООН в должности президента США, в своей речи он расскажет о том, какими видит международные отношения.