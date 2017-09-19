Верховную раду взяли под усиленную охрану из-за ожидаемого митинга сторонников Саакашвили



Полиция взяла утром во вторник под усиленную охрану комплекс правительственных зданий и Верховной рады на улице Грушевского в Киеве из-за ожидаемого митинга экс-губернатора Одессой области Украины и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и его сторонников.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, перекрыто движение по улице Грушевского, сотни правоохранителей двумя кордонами выстроились на подходах к Раде. На близлежащих улицах из автобусов высаживаются бойцы Нацгвардии.



Кроме членов "Руха новых сил" к стенам Рады во вторник со своими требованиями выйдут и медработники. Как заявила накануне глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец, в Киев приедут более 10 тысяч работников медицинский учреждений со всех регионов Украины.