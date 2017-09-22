Украина получит от США не летальное вооружение, а оборонительное

В интервью телеканалу Fox Business, комментируя встречу за закрытыми дверями с президентом США Дональдом Трампом, украинский президент Петр Порошенко заявил, что Киев не будет получать от Вашингтона вооружение летального характера, передает РИА Новости.

На вопрос о том, получил ли он от Трампа подтверждение поставок летального оружия Порошенко ответил: «мы получили твердые обязательства от наших партнеров в США, мы не говорим о комплексах Javelin (американские противотанковые ракеты), мы говорим о средствах радиоэлектронной борьбы, чтобы сделать эффективными действия моих Вооруженных сил».

При этом украинский лидер назвал переговоры «очень продуктивными» подчеркнув, что Украина сама производит «очень эффективные противотанковые ракеты».

Как сообщалось, во вторник Порошенко заявил, что американским сенатом одобрено выделение Киеву пятисот миллионов долларов для поддержки сферы безопасности и обороны.

Порошенко утверждал, что законопроект предусматривает поставки Киеву «летальных вооружений оборонного характера». Вашингтон официально эту информацию не подтвердил.

Как известно, на протяжении последних трех лет киевские власти безуспешно добивались у США поставок летального оружия. В настоящее время Вашингтон оказывает военную помощь Украине, но официально только в виде обмундирования, оборудования и обучения бойцов Нацгвардии.

Власти РФ неоднократно подчеркивали, что поставки вооружений на Украину спровоцируют эскалацию конфликта в Донбассе. При этом большинство европейских политиков высказалось против передачи оружия Киеву.