Пулеметчица ВСУ рассказала, почему ее прозвали «Ведьмой»

Военнослужащая ВСУ рассказала, что является пулеметчицей батальона «Донбасс-Украина». Чтобы пойти на фронт, она бросила мужа и детей.

Украинская пулеметчица Яна Червоная с позывным «Ведьма», воюющая в рядах Вооруженных Сил Украины рассказала журналистке Юлии Волкодав о буднях военной жизни, сообщает местный портал «Зеркало недели».

По словам «Ведьмы» ради того, чтобы пойти на передовую, она оставила детей и мужа. Военнослужащая является пулеметчицей батальона «Донбасс-Украина». Журналистка предположила, что Червоная таким образом поменялась с мужем ролями.

«Подписала контракт. А ему передала свою волонтерскую деятельность. В придачу к детям. А что ему было делать? Просто я спокойна, когда дети с ним. А он знал, что если уж я решила, то моего мнения не изменить. И к тому же он всегда поддерживал мои сумасшедшие идеи», — рассказала украинская Яна Червоная.

Также украинская военнослужащая призналась, что прозвище «Ведьма» она получила из-за характера и дара чувствовать «плохое».