США и Иран поссорились на встрече МАГАТЭ

Соединенные Штаты и Иран вступили в конфронтацию по поводу того, как должна контролироваться ядерная активность Тегерана, на встрече в ООН на фоне призывов Вашингтона расширить сферу проверок, пишет Reuters.



Ключевые союзники США обеспокоены тем, что Вашингтон может выйти из соглашения по ядерной программе Ирана, которого сторонам удалось достичь в 2015 г. В соответствии с договоренностью Иран обязался сократить программу в обмен на смягчение санкций.



Посол США в ООН Никки Хейли в прошлом месяце призвала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проверить более широкий спектр объектов в Иране, включая военные объекты. Вашингтон таким образом рассчитывает узнать, как Тегеран соблюдает условия сделки. Однако замечания представителя США были отвергнуты иранской стороной.



"Мы не примем слабо контролируемую или недостаточно контролируемую сделку", — сказал министр энергетики США Рик Перри на генеральной конференции МАГАТЭ — ежегодном совещании государств-членов агентства, которое началось в понедельник.



Перри добавил, что США рекомендуют МАГАТЭ использовать всю полноту своих полномочий, чтобы проверить приверженность Ирана выполнению взятых на себя обязательств.



Глава ядерной программы Ирана Али Акбар Салехи заявил на встрече в Вене, что Вашингтон выдвинул "множество необоснованных особых требований в отношении проверки нашей строго мирной ядерной программы".



"Мы по-прежнему уверены в том, что (МАГАТЭ) будет противостоять таким неприемлемым требованиям и продолжать выполнять роль агентства со строгой объективностью, справедливостью и беспристрастностью", — сказал он. Салехи также раскритиковал то, что он назвал "откровенно враждебным отношением американской администрации",



МАГАТЭ имеет право запрашивать доступ к объектам в Иране, в том числе военным, если есть новые и заслуживающие доверия указания на запрещенную ядерную деятельность, но дипломаты говорят, что Вашингтон еще не предоставил доказательств.



Как писали "Вести. Экономика", в конце августа Тегеран заявил о возможности возобновить производство обогащенного урана за 5 дней, если соглашение с пятью странами, которого удалось достичь два года назад, будет расторгнуто.



Совместный всеобъемлющий план действий (JCPOA), выработанный Ираном вместе с США, Россией, КНР, Германией, Великобританией и Францией, привел к снятию с Тегерана большинства санкций. Иранская сторона обязалась свернуть свою ядерную программу.



Президент Ирана Хасан Рухани всеми силами пытается сохранить соглашение в силе, однако до этого президент США Дональд Трамп одобрил пакет новых ограничительных мер против Ирана.

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