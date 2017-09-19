«Поездка мечты»: РЖД согласились исполнить мечту Меркель

18 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что мечтает о путешествии по Транссибирской магистрали. Российские железные дороги (РЖД) сообщили о готовности организовать для Меркель эту поездку, сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопросы юных немцев, Меркель рассказала, что мечтает совершить два путешествия : в Скалистые горы (горный хребет в США и Канаде) и по Транссибирской магистрали (российская железная дорога, соединяющая Москву с Восточной Сибирью и Дальним Востоком). Видео выступления опубликовано на ее личной странице в соцсети Facebook.

В РЖД заявили, что готовы организовать для канцлера "поездку мечты". «Компания сделает все возможное, чтобы у госпожи Меркель остались самые приятные и яркие впечатления», — приводит РИА Новости слова представителя РЖД.

Транссибирская железнодорожная магистраль — самая длинная железная дорога на планете. Ее длина — более 9 тысяч километров: начинается дорога на Ярославском вокзале в Москве, а заканчивается во Владивостоке.