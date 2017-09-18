Обзор зарубежных СМИ: Кто из россиян попался на покупке гражданства ЕС

У Трампа нашли новый талант





Издание вспоминает следующие ярлыки: бывшего губернатора Флориды Джеба Буша Трамп прозвал Low Energy — «низкая энергия», сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен получила прозвище «Покахонтас». Кроме того, сенатора от Техаса Теда Круза Трамп называл «обманщиком Тедом», сенатора от Флориды Рубио — «малышом Марко». Также «талант» главы Белого дома не обошел стороной и Хилари Клинтон : ее Трамп «наделил» прилагательным Crooked, что означает «горбатая, изогнутая».

Кипр обвинили в продаже гражданства россиянам и украинцам





Кипр «продает» гражданство Евросоюза супербогатым гражданам России и Украины. С таким обвинением выступила газета The Guardian . Паспорта, выданные по подозрительной схеме с «золотыми визами», принесли Кипру с 2013 года 4 млрд евро, говорится в статье.



Уточняется, что только в прошлом году по этой схеме было выдано более 400 паспортов. Среди «покупателей гражданства» значатся «бывший член российского парламента, основатель крупнейшего на Украине коммерческого банка и миллиардер, играющий в азартные игры». Например, гражданство ЕС по такой схеме получил российский миллиардер и коллекционер живописи Дмитрий Рыболовлев , уточняет издание.

Американские СМИ готовят граждан США к войне с Россией





Ведущие американские СМИ, в числе которых The New York Times , умышленно преподносят сообщения о событиях в России в «тревожном стиле». На это обращает внимание обозреватель Consortiumnews . По его словам, читая такие заметки, граждане регулярно получают дозу «двух минут ненависти».

Например, в прессе сообщалось о вымышленном для белорусско-российских учений вражеском государстве Вейшнории как о чем-то «странном и злом». Хотя, если США и их союзники проведут военные учения против вымышленного врага, об этом не будет сообщаться в таком тоне, считает обозреватель. Из-за такого журналистского стиля возрастает опасность для человечества.



Российская АЭС в Белоруссии угрожает Западу





Чернобыльскую аварию, случившуюся 31 год назад, может «затмить» та катастрофа, которая будет угрожать Европе, когда в 2019 году белорусском Островце заработает новая АЭС. Как пишет Bild , ядерные реакторы в Островце являются фактически российским проектом, поскольку основная часть финансирования (порядка 90%) поступает из России.

Экспертов беспокоит то, что электростанция строится вблизи литовской столицы и располагается в сейсмически активной зоне. Здесь регулярно случаются небольшие землетрясения. Кроме того, теперь Прибалтика опасается, что эта АЭС может быть использована Россией как инструмент геополитики.



Украинцам готовят европейские цены на еду





На Украине ожидается очередное подорожание продуктов. Как пишут «Вести-Украина» , причин тому несколько. Почти втрое сократился урожай, также негативное влияние оказывают рост цен на топливо и удобрения и желание производителей увеличить выручку.

Из-за непогоды зафиксирован недобор урожая гречки, кукурузы, салатных овощей, фруктов и ягод. В результате, по самым оптимистичным прогнозам, страна недополучит $600 млн Они уже прибавили в цене, а в ближайшие месяцы подорожают еще на 15-20%. Также подорожают мясо, курятина, рыба, крупы, макароны, мука, кукуруза, масло на 20-25%. Однако в этом случае основная причина — рост затрат на посев озимых из-за подорожавшего топлива и удобрений. По оценке экспертов, цены на продукты на Украине уже догнали европейские.