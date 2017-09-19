Польша заявила об ответственности СССР за Холокост



Министр обороны Польши Антоний Мачеревич заявил, что СССР в связи с заключением с нацистской Германией пакта Молотова — Риббентропа ответственна за Холокост. «В мире все еще нет осознания, а стоит это, наконец, осознать, что не было бы Холокоста, если бы не пакт Молотова — Риббентропа, не было бы этого преступления, которое по сей день является символом Второй мировой войны», — передает его слова «Звезда».

По мнению Мачеревича, польские военные успешно боролись против Германии до «удара со стороны СССР» в виде пакта Молотова — Риббентропа. Именно это, уверен он, привело к Холокосту и уничтожению Европы.



«Польский солдат был способен и воевал против гитлеровского, немецкого оккупанта, если бы не удар со стороны советской страны», — заявил Мачеревич, отметив, что на Нюрбенгском процессе нужно было рассмотреть и «советский геноцид».

