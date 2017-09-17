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В Латвии заявили о приближении к границам страны трех военных кораблей России
Три российских военных корабля были замечены в воскресенье, 17 сентября, у границ Латвии. Об этом сообщили Национальные вооруженные силы страны в своем Twitter.
«В особой экономической зоне Латвии идентифицированы три российских военных корабля — «Андромеда», «Килектор 1» и «Бира», — говорится в посте.
Ранее в воскресенье РИА Новости сообщали, что почти 20 кораблей и судов Балтийского флота покинули пункты постоянного базирования и вышли в море в рамках российско-белорусских стратегических учений «Запад-2017».
Как отмечает латвийское отделение Delfi, за прошлый год самолеты и корабли российских ВС приближались к границам прибалтийской республики 209 раз, что примерно в десять раз меньше, чем годом ранее.
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