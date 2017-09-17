СМИ: Акция по поводу трагедии в Одессе превращается в политическую

Украинские СМИ рассказали о попытках оппозиционных партий использовать в политических целях гибель детей при пожаре в Одессе. «Оппозиционеры установили палатки. Муниципалы попробовали их убрать. Вспыхнула драка», — пишет «Думская». Позднее издание сообщило, что «протест по поводу случившейся в лагере „Виктория“ трагедии превращается в политическую акцию».



Палатки собрались установить «активисты нескольких общественных и политических организаций», в частности, был замечен Владимир Гавриш, представитель движения «Рух новых сил» (лидер — бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили ). «Однако муниципальная охрана помешала протестующим и порвала палатки. Завязалась потасовка», — говорится в сообщении. Видео случившегося доступно по ссылке (присутствует ненормативная лексика — прим. ВЗГЛЯД).

Напомним, Саакашвили заявил, что намерен в ближайшее время приехать в Одессу. Он также прокомментировал гибель детей. Первоначально перед мэрией собрались родители детей, отдыхавших в лагере в момент начала пожара, однако вскоре они решили уйти. Националистические группировки под предлогом трагедии в детском лагере устроили беспорядки у мэрии города.