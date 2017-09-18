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Украина привлекла авиацию к патрулированию границы в связи с учениями «Запад-2017»
Украина привлекла авиацию к усиленному патрулированию северного участка государственной границы в связи с российско-белорусскими учениями «Запад-2017». Об этом заявили в пограничной службе Украины.
«Во время учений «Запад-2017» Госпогранслужба усилила контроль за северным участком пограничной авиацией», — говорится в сообщении.
Ранее ФАН передавало, что Вооружённые силы России и Белоруссии завершили первый этап совместных стратегических учений «Запад-2017».
Совместные стратегические учения «Запад-2017» на территории Белоруссии и России начались 14 сентября.
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