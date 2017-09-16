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Ким Чен Ын заявил, что КНДР практически завершила создание ядерных вооруженных сил
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея близка к завершению процесса формирования ядерных сил в стране.
"Цель создания ядерных сил почти завершена", — заявил Ким Чен Ын.
Агентство ЦТАК отметило, что в своей речи северокорейский лидер подчеркнул цель создания ядерных сил в стране.
"Окончательная цель заключается в достижении действительного паритета сил с США", — цитирует Ким Чен Ына агентство.
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