Гройсман заявил, что его зависимость от Порошенко преувеличивают

«Они преувеличивают мою зависимость… Вообще некорректный вопрос, кто чей человек, мы должны говорить о ценностях и делах, а здесь нам есть что сказать», — сказал Гройсман, комментируя утверждение, что украинцы считают его эффективным премьером, но зависимым от президента.



Ранее сообщалось, что Порошенко и Гройсману подарили по пакету американского угля.