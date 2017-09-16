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Гройсман заявил, что его зависимость от Порошенко преувеличивают
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что разговоры о его зависимости от президента страны Петра Порошенко преувеличены. Об этом сообщает «Украинская правда».
«Они преувеличивают мою зависимость… Вообще некорректный вопрос, кто чей человек, мы должны говорить о ценностях и делах, а здесь нам есть что сказать», — сказал Гройсман, комментируя утверждение, что украинцы считают его эффективным премьером, но зависимым от президента.
Ранее сообщалось, что Порошенко и Гройсману подарили по пакету американского угля.
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