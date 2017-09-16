В Минобороны рассказали о новых методах ведения войны против ИГИЛ* в Сирии

Министерстве обороны сообщили о новых методах ведения боевых действий против боевиков ИГИЛ* в Сирии. В ходе освобождения сирийского города Акербат от террористов ИГИЛ* применялось мощное огневое поражение ВКС России. Об этом сообщил начальник штаба группировки войск в Сирии генерал-лейтенант Александр Лапин.

Осуществлялось окружение тремя охватывающими ударами, расчленение группировки противника по частям, разгром и уничтожение остатков боевиков в южных районах города, — рассказал он. Ранее сообщалось, что сирийские специалисты приняли участие в разминировании Дейр-эз-Зора. *ИГИЛ террористическая группировка, деятельность которой запрещена в РФ.