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Ким Чен Ын назвал конечную цель Пхеньяна
Северокорейский лидер Ким Чен Ын рассказал о намерении КНДР достичь военного паритета сил с США. Об этом глава государства заявил сопровождавшим его работникам отдела военной промышленности ЦК Трудовой партии Кореи.
"Наша окончательная цель заключается в достижении действительного паритета сил с США", — цитирует ТАСС слова Ким Чен Ына. Лидер КНДР отметил, что инженеры и ученые страны должны работать над дальнейшей модернизацией ракетной отрасли.
Ким Чен Ын 15 сентября лично командовал пуском ракеты «Хвасон-12», которая пролетела над японским островом Хоккайдо и точно попала по указанной цели" в Тихом океане, сообщили СМИ КНДР. По их данным, приказ о пуске был отдан неожиданно.
По информации южнокорейских и американских военных, запуск был осуществлен из района Пхеньяна. Согласно выводам минобороны США, речь идет об испытании баллистической ракеты средней дальности.
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