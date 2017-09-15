Порошенко объявил себя президентом мира

"Мы не хотим, мы ненавидим идею атаки на врага. Мы просто хотим подтвердить факт того, что агрессор заплатит намного более высокую цену, если будет нарушать минские договоренности и атаковать мои войска, это абсолютно честно. Но мы хотим мира и я президент мира", — сказал он.



Порошенко также выразил надежду на то, что Украина получит от США не только оборонное вооружение.