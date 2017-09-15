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Порошенко хочет предложить создать "клуб друзей по деоккупации Крыма"
КИЕВ, 15 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко предлагает создать международную группу «друзей по деоккупации Крыма» и обсудить эту идею на Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Генассамблея ООН открылась в Нью-Йорке 12 сентября. Ранее Порошенко заявил, что рассчитывает в ходе визита в Нью-Йорк встретиться с руководством США, в том числе с представителями Пентагона. Он добавил, что на заседании Генассамблеи ООН поднимет вопрос о введении миротворцев в Донбасс.
"Во время Генассамблеи ООН обсудим идею создания международного круга друзей деоккупации Крыма для координации совместных шагов и действий", — сказал Порошенко в ходе форума «Ялтинская европейская стратегия», который в прямом эфире транслировали украинские телеканалы.
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