Далее:
Главное сейчас
RT на русском

Украина намерена провести дноуглубительные работы в акватории Азовского моря

Украина углубит Азовское море
Фото:
Правительство Украины направит судно-земснаряд «Меотида» для проведения срочных дноуглубительных работ в акватории Азовского моря.
Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу министерства инфраструктуры Украины.
«13 сентября на заседании правительства было рассмотрено и принято решение о перемещении самоотвозящего земснаряда «Меотида» и ледокола «Капитан Белоусов» из акватории Чёрного моря в акваторию Азовского», — говорится в сообщении.
Отмечается, что суда направляются для срочных дноуглубительных работ в акватории Азовского моря.
Еще 1 источник
В мире Главное
Правительство Украины
Оставить комментарий

RT на русском: последние новости