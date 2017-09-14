Украина намерена провести дноуглубительные работы в акватории Азовского моря

Правительство Украины направит судно-земснаряд «Меотида» для проведения срочных дноуглубительных работ в акватории Азовского моря.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу министерства инфраструктуры Украины.

«13 сентября на заседании правительства было рассмотрено и принято решение о перемещении самоотвозящего земснаряда «Меотида» и ледокола «Капитан Белоусов» из акватории Чёрного моря в акваторию Азовского», — говорится в сообщении.

Отмечается, что суда направляются для срочных дноуглубительных работ в акватории Азовского моря.