Обзор зарубежных СМИ: На Украине готовят бунт

Украинские врачи готовят бунт

Украинские врачи и медсестры готовятся к акции протеста 19 сентября, пишут «Вести-Украина» . Они собираются требовать повышения зарплат, опасаются массовых сокращений и закрытия поликлиник.

Кроме того, медики выступают против реформы, подозревая, что врачам придется делиться заработанными средствами с медсестрами и уборщицами. «Вы слышали, депутаты уже медреформу принимают. И теперь семейные врачи будут получать зарплату из бюджета, а узкие специалисты — нет. Лору, хирургу, невропатологу придется самим зарабатывать и делиться с медсестрой и уборщицей», — говорят врачи. При этом молодые специалисты не исключают, что им придется ехать на работу за границу.

Клинтон: я бы докопалась до правды, если бы русские помогли мне

Экс-кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон заявила в интервью CNN , что в случае победы на выборах в ноябре прошлого года она провела бы «самое тщательное расследование» предполагаемого участия России в выборах. При этом Клинтон заявила о своем убеждении, что стороны (представители кампании Трампа и России — ред.) общались.

«Если бы я проиграла по результатам народного голосования, но выкрутилась с помощью коллегии выборщиков, и если бы всплыли доказательства того, что русские по какой бы то ни было причине пытались помочь мне, в первый же день пребывания на своем посту я бы заявила: "Начинаем самое тщательное расследование"», — сказала Клинтон.

Россия завлекает покупателей оружия шокирующими проектами

Оборонная промышленность России при президенте Владимире Путине начала возрождаться. Как пишет Business Insider , в прессе постоянно появляется информация о разработке российского «оружия будущего», хотя большое число этих планов ничем не подтверждается.

К примеру, Россия говорила о планах построить танки, оснащенные лазерами, а также выпустить системы противоракетной обороны, которые устанавливались бы в космическом пространстве. Издание считает, что эти и другие «шокирующие» проекты направлены на то, чтобы привлечь как можно больше потенциальных покупателей российской военной техники. Этот эффект сработает, даже если в итоге проекты новейшего оружия не будут реализованы.

Перестанет ли Россия быть частью Запада?

Россия географически не может перестать быть частью Запада. Однако Россия не первое десятилетие оказывает противодействие Западу и даже отвергает его, пишет The Nation

В перспективе Россия, обладая огромной территорией, колоссальными природными ресурсами, наукой мирового уровня, огромной армией и ядерным потенциалом, а также правом вето в Совете Безопасности ООН , объединится в прочный альянс со всеми другими стремительно развивающимися странами, которые не являются частью американо-натовского Запада и даже выступают против него, считает издание. Все это приведет к тому, что Россия будет все больше отдаляться от влияний Запада. Такой сценарий станет следствием новой холодной войны, которая началась и продолжается стараниями не Москвы, а Вашингтона и Брюсселя.

В США предприниматель сядет в тюрьму за пост в Facebook про Клинтон

Экс-глава американской фармацевтической компании Turing Pharmaceuticals Мартин Шкрели , ранее признанный виновным в махинациях с ценными бумагами, будет до вынесения приговора помещен под стражу из-за поста в Facebook про Хиллари Клинтон. Об этом сообщает france24.com

Так, на прошлой неделе Шкрели написал на своей странице в Facebook, что готов заплатить 5 тыс. долларов за волос с головы Хиллари Клинтон. Прокуратура США сочла: такой публикацией Шкрели подтвердил, что представляет угрозу для общества и потому должен ожидать приговора по делу о махинациях в тюрьме. Защита экс-главы Turing Pharmaceuticals настаивала на том, что его пост был шуткой. За махинации с ценными бумагами предпринимателю грозит до 20 лет тюрьмы.