Тимошенко раскрыла сговор Порошенко с Москвой

Украинский депутат Юлия Тимошенко заявила о намерении подать в полицию заявление на президента своей страны Петра Порошенко . По мнению лидера партии "Батьковщина", глава государства подпольно продает российский газ.

Свои подозрения в отношении недобросовестности Порошенко Тимошенко высказала в эфире телеканалаNewsOne. Депутат заявила, что подаст в полицию и Национальное антикоррупционное бюро Украины заявления на президента своей страны, передает Life.ru.

По мнению лидера партии "Батьковщина", глава государства находится в сговоре с Москвой. "Президент Порошенко берет российский сжиженный газ через свои подставные компании и монопольно продает его на Украине, периодически устанавливая пиковые цены, чтобы обобрать тех, кто покупает этот газ, в том числе и для автомобильного транспорта", — заявила Тимошенко. Депутат также подчеркнула, что хочет посмотреть, как надзорные органы будут расследовать "одно из тысяч" коррупционных преступлений украинского лидера.

Отметим, что в последнее время Тимошенко довольно часто позволяет себе резкие высказывания в сторону Порошенко. Так, ранее депутат высказала свое отношение к политике президента в прямом эфире передачи "Свобода слова".

На шоу Тимошенко вручили уменьшенную копию статуэтки "Оскар", назвав лучшей актрисой страны. В ответ на это политик заявила, что статуэтку следует вручить президенту страны Петру Порошенко. По словам депутата, украинский лидер "со слезами на глазах" обещал закончить "антитеррористическую операцию" в Донбассе в течение двух недель, а также утверждал, что все ее участники получат миллионные выплаты и медицинскую страховку. В это же время фабрика Порошенко в Липецкой области продолжала работать и платила миллионы долларов в российский бюджет, отметила Тимошенко.