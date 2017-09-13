Госдеп провоцирует Россию на действительно жесткий ответ

Госдеп США перевел дипломатическую войну с МИД РФ на подчеркнуто мелочный и издевательский уровень. Теперь речь идет о штрафе за ставший уже легендарным черный дым над российским генконсульством в Сан-Франциско. Судя по всему, американцы добиваются действительно жесткого ответа, от которого пострадают уже не дипломаты, а рядовые граждане. Как сообщает CBS, управление по контролю за качеством воздуха города Сан-Франциско решило оштрафовать российское консульство за черный дым. Дым шел из трубы здания за день того, как дипломаты покинули помещение по требованию Белого дома.

По словам представителя управления, цвет дыма свидетельствует, что сжигалась не сухая древесина, а какой-либо мусор или материал, для сжигания не разрешенный. Ущерб от нарушения не подсчитан, это может занять «от нескольких недель до нескольких месяцев», отметил чиновник.

Понятное дело, что подобные решение муниципальные чиновники самостоятельно не принимают. Дипломаты обязаны соблюдать законы страны пребывания, но штрафовать за дым неправильного цвета на территории консульства — это что-то принципиально новое.

Неудивительно, что официальный представитель Смоленской площади Мария Захарова назвала происходящее «антироссийским перфомансом». «Очередное представление разворачивается под названием „Русские отравили Сан-Франциско“, — написала она в Фейсбуке. По ее мнению, штраф выписан для того, чтобы оправдать „варварские действия“ спецслужб США на территории генконсульства России.

Напомним: сразу после того, как из проработавшего с середины XIX века консульства выехали российские дипломаты, американские спецслужбы провели в здании тщательный обыск, который официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт назвала „прогулкой“. Посольство России в США, в свою очередь, назвало эти комментарии „откровенно издевательскими“.

Штраф за дым — это, по сути, тоже издевательство или, как сейчас говорят, „троллинг“. Поскольку мяч находится на российской стороне, Госдеп, согласно правилам игры, не должен предпринимать серьезных шагов вроде очередного сокращения количества дипломатов или занимаемых ими зданий, поэтому треплет нервы вненеполитическому ведомству РФ при помощи муниципальных властей Сан-Франциско.

Мотивы американцев (помимо желания унизить российских коллег) в общем-то понятны. В данной войне они изначально проигрывают по пиару — с того самого момента, когда Владимир Путин заявил, что Россия не собирается отвечать на недружественные действия «хромой утки» Барака Обамы и пригласил детей сотрудников американского посольства на елку в Кремле вместо того, чтобы выслать их родителей из страны традиционным «зеркальным» образом.

Когда стало понятно, что ни обещавшему своим избирателям наладить отношения с Россией Дональду Трампу , ни кавалеру российского Ордена Дружбы Рексу Тиллерсону не удается переломить русофобский настрой вашингтонских политических элит, российский МИД был вынужден перейти к ответным действиям.

Именно вынужден — потому как в международной политике до сих пор действуют законы уличной драки, и отступившего добивают. «Простить» высылку дипломатов — это признать себя слабым и заслуживающим дальнейшего унижения.

После того, как Россия уравняла количество дипломатов в двух странах, а США ответили сперва серьезными ограничениями на выдачу виз, а затем — уравниванием числа консульств, российский МИД взял очередную паузу, прежде чем нанести ответный удар.

Следует отметить, что первые шаги и США, и России были направлены против конкретных дипломатов и сотрудников посольств, которые были вынуждены уезжать, увольняться и отказываться от привычного быта. Но именно США сделали эту войну ощутимой для граждан: выдача туристических виз была длительной и до сокращения дипломатов, а после этого стала совсем уж неудобной. Закрытие российского представительства в густонаселенной Калифорнии также повлекло за собой, в первую очередь, неудобства для граждан. Как российских, нуждающихся в консульском обслуживании, так и американских — получающих визу в Россию.

Видимо, Госдеп рассчитывал обратить недовольство путешествующих американцев на российский МИД, но, похоже, «что-то пошло не так».

Сейчас Вашингтону нужно спровоцировать Москву на резкие ответные действия, которые затронут не только дипломатов, но и граждан США. Этим вызваны и откровенно наглые (но при этом объективно не нужные спецслужбам) обыски, и абсурдный «штраф за черный дым».

Как мы уже отмечали, в данной ситуации идеальным ответом было бы, напротив, упрощение правил въезда граждан США в Россию. К примеру, так Москва ведет себя с Киевом, последовательно усложняющим правила въезда на Украину для граждан РФ. Уменьшение формальностей и сроков оформления виз, электронный документооборот и даже краткосрочные визы в аэропорту — все это не составляет сложностей при современном развитии технологий, но покажет, кто действительно заботится об удобстве людей и развитии отношений.

В России есть собственная отработанная технология троллинга иностранных дипломатов: в свое время активисты молодежных движений и сотрудники НТВ серьезно осложняли жизнь американскому послу Майклу Макфолу . Поскольку дипломатического опыта у кабинетного ученого Макфола не было, он легко поддавался на провокации.

Аналогичные проблемы в 2006 году возникли у британского посла Энтони Брентона , которого преследовали представители движения «Наши».

Вряд ли кому-то в Москве придет в голову доставать из нафталина «нашистов», но возможностей для создания проблем и неудобств иностранным дипломатам предостаточно.

Главный вопрос — конечная цель всего этого. От Брентона и Макфола требовали отказаться от поддержки несистемной оппозиции в России. Нынешний троллинг американских властей по отношению к нашим дипломатам, похоже, не имеет никакой далеко идущей цели, кроме эскалации конфликта. Как говорил Портос, «я дерусь просто потому, что дерусь».

Позиция понятная, но вряд ли заслуживающая уважения, особенно в исполнении сверхдержавы.