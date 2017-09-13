СМИ рассказали, как США планируют воевать с Россией и Китаем

Армия США озадачена поиском новых способов возможного ведения войны с Россией и Китаем.

Крис Осборн. В настоящее время США озадачены поиском новых способов ведения войны с Россией и Китаем в случае конфликта, и американское венное командование убеждено, что здесь нужно делать ставку на кибербезопасность. Об этом в своей статье пишет обозреватель The National Interest

Автор утверждает, что Россия и Китай обладают технологиями, которые способны нанести непоправимый урон армии США. Так, российская армия обладает датчиками, которые способны отслеживать электронные сигнатуры, исходящие от радиоантенн, используемых солдатами США в бою.

Вместе с тем, по словам Осборна, Китай якобы способен взламывать системы американских вооружений, таких как F-35.

Осборн подчеркивает, что в настоящее время США способны реагировать на подобные «угрозы» лишь в течение нескольких часов, что не устраивает военное руководство страны.

«Мы хотим защитить сети и предоставить операционные возможности обнаруживать новые атаки и быстро исправлять их. Сегодня это может занять несколько часов. Мы пытаемся довести это до уровня минут», — цитирует автор слова подполковника армии США Стивена Робертса

В заключении Осборн отмечает, что в настоящее время США начали работы по созданию компьютерных алгоритмов, которые могли бы противостоять угрозам, якобы исходящим со стороны России и Китая. Испытать первые разработки США планируют в 2018 году на учениях Cyber Quest.