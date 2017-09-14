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Порошенко вручили пакет с американским углём

Порошенко вручили пакет с американским углём
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Генеральный директор американской компании Xcoal Эрни Трешер подарил президенту Украины Петру Порошенко и премьер-министру страны Владимиру Гройсману пакет с американским углём. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.
Отмечается, что это первый американский уголь, поступивший накануне в порт «Южный» Одесской области из Пенсильвании.
Ранее Пётр Порошенко заявил, что Украина доказала миру свою способность жить без российского газа.
13 сентября первое грузовое судно с 62 тыс. тонн угля из США прибыло в порт Одессы.
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