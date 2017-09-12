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Трамп в девятый раз стал дедушкой
Американский президент Дональд Трамп в девятый раз стал дедушкой. Об этом сообщил сын президента Эрик Трамп, опубликовав фотографию новорождённого в Twitter.
. @LaraLeaTrump and I are excited to announce the birth of our son, Eric "Luke" Trump at 8:50 this morning. pic.twitter.com/b8zRSktcd8— Eric Trump (@EricTrump) 12 сентября 2017 г.
Лара Трамп, состоящая в браке с сыном президента Эриком, родила сына. Его также назвали Эриком.
Отмечается, что у американского президента пятеро детей.
Сам Трамп пока никак не прокомментировал рождение нового внука.
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