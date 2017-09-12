Теракты 11 сентября - вид из космоса: NASA рассекретило уникальные кадры

NASA опубликовало на своем сайте спутниковые снимки Нью-Йорка, сделанные в день трагедии 11 сентября 2001 года.

Кадры были сняты американским астронавтом Франком Кулбертсоном, который, узнав о терактах, начал делать снимки Нью-Йорка во время прохода МКС над городом.

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На снимках отчетливо видно, как от места, где были расположены башни-близнецы, подвергшиеся атаке, поднимается столб черного дыма.

«Ужасно видеть дым, идущий от ран вашей собственной страны, с такой фантастической точки зрения. Это двойственное ощущение: быть на космическом корабле, посвященном улучшению жизни на Земле, и наблюдать за жизнью, разрушаемой такими страшными поступками», — отметил Кулбертсон.

nasa.gov

Отмечается, что снимки хранились 16 лет в архиве NASA, однако по случаю годовщины трагедии агентство все же решило их рассекретить.