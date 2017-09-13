Украинские СМИ заявили об исчезновении Саакашвили



Саакашвили «бесследно исчез» из отеля «Леополис» во Львове, куда приехал после «прорыва» границы Украины 10 сентября; его адвокату местонахождение клиента не известно, отмечают местные СМИ. Адвокат Саакшвили заявил, что точно не знает, где находится его клиент, однако предположил, что тот мог поехать в Черновцы, отмечает УНИАН

При этом охранники Саакашвили накануне вечером уверяли дежурящих возле гостиницы журналистов, что их босс никуда не собирается, будет ночевать в номере.



Тем не менее ночью Саакашвили из отеля вышел, и сотрудники гостиницы сообщают, что он не возвращался, хотя его микроавтобус приехал.



Охранники ответили, что «политик уехал по делам».



Источники в правоохранительных органах сообщают, что Михаил Саакашвили пределов области не покидал.





Напомним, Саакашвили на Украину вечером в воскресенье после «прорыва» оцепления пограничников, сообщалось, что при этом пострадали больше двух десятков стражей порядка. Было возбуждено дело по статье УК Украины. Накануне были задержаны пятеро участников «прорыва», которые «применяли физическое насилие к сотрудникам правоохранительных органов». Самому Саакашвили во вторник официально вручили протокол о нарушении границы Украины. Произошло это как раз в том отеле, откуда теперь бывший президент Грузии, по данным украинских СМИ, пропал.