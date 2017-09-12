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Воздушные силы ВС Украины приведены в боевую готовность
Фото: Николай Лазаренко/пресс-служба президента Украины/ТАСС
Почти все боевые военные части воздушных сил ВС Украины приведены в боевую готовность. Об этом сообщает министерство обороны Украины.
«С целью проверки готовности к выполнению задач по назначению почти все боевые воинские части воздушных сил Вооруженных сил Украины приведены в боевую готовность с целью проверки», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в ходе выполнения этих мероприятий осуществляется призыв на военные сборы резервистов оперативного резерва первой и второй очередей для доукомплектования этих воинских частей до полных штатов.
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