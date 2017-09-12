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Тимошенко попала в базу данных "Миротворца" за незаконный переход украинской границы
Фото: www.vesti.ru
За незаконный переход украинской границы экс-премьер Украины Юлия Тимошенко, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и ее однопартиец Сергей Власенко попали в базу данных сайта «Миротворец», передает РИА Новости. Скандально известный сайт публикует информацию о журналистах, ополченцах из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других гражданах, которых называет «изменниками родины».
10 сентября Саакашвили прорвался через КПП «Шегини» из Польши на территорию Украины. Незаконный переход границы экс-губернатора Одессы произошел при поддержке его сторонников. В их числе были Тимошенко и Власенко. Ранее лидер Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Тимошенко и Власенко внесли в базу данных «Миротворца» за «незаконное пересечение государственной границы Украины, нападение на пограничников при исполнении ими своих обязанностей по охране государственной границы», говорится на сайте.
Украинская пограничная служба назвала действия политиков незаконными. Возбуждено дело по статьям о незаконном переходе границы и сопротивлении правоохранителям.
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