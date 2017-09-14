Пентагон отрицает переправку оружия для сирийской оппозиции через Германию



США не хранят и не перевозят оружие для сирийской оппозиции по территории Германии в нарушение немецких законов, заявила РИА Новости представитель Пентагона Мишель Балданса.



Ранее в среду в немецкой печати появились сообщения о том, что американские военные поставляли сирийским повстанцам оружие и боеприпасы из Восточной Европы через свою авиабазу "Рамштайн" в Германии в нарушение немецких законов. Представители МИД Минэкономики Германии уже заявили, что не располагают такой информацией.



Министерство обороны (США) не хранит и не перевозит оружие или боеприпасы, направляемые в Сирию, на или через базы США в Германии. Минобороны соблюдает и будет соблюдать все немецкие законы", — сказала Балданса.

Она заявила, что Пентагона поручил всем подрядчикам не перевозить и не хранить в Германии такие грузы, предназначенные для сирийской оппозиции.

