Михаил Саакашвили заселился в убежище

Он требует защиты у властей Украины из львовской гостиницы





Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, в воскресенье вечером незаконно прорвавшийся через польско-украинскую границу, остановился во Львове, где его охраняют бойцы батальона «Донбасс». В одном отеле с ним поселился и корреспондент «Ъ» . Политик вчера пообещал «проехаться по всем регионам Украины», чтобы избавить страну от «диктата олигархов». Между тем многие киевские политики считают, что силовой прорыв сторонников Михаила Саакашвили через границу дискредитирует украинскую государственность. А партия «Оппозиционный блок» вчера и вовсе потребовала проведения досрочных парламентских и президентских выборов.



Михаил Саакашвили остановился в отеле «Леополис» — одном из лучших во Львове. Там же расположились некоторые его сторонники и журналисты. Чтобы политика не арестовали — а уголовное дело за прорыв через границу уже заведено, — в отель съехались люди в черной форме с шевронами добровольческого батальона «Донбасс» и командир подразделения депутат Верховной рады Семен Семенченко . Эта мера выглядит символической: украинские силовики не только не попытались попасть внутрь, но даже не появились возле отеля. Бойцы «Донбасса» тоже вели себя флегматично: они были без оружия и лишь изредка интересовались у входящих в здание, кто они.

Сам же господин Саакашвили дал брифинг, на котором повторил, что не считает свои действия противозаконными. Тем не менее легализовать свой статус в стране он все же попытался. Политик передал украинским властям просьбу защитить его от уголовного преследования в Грузии. «Это не просьба о политическом убежище, — уточнил в беседе с „Ъ“ адвокат экс-президента Маркиян Галабала. — Саакашвили обратился как человек, требующий особой политической защиты в связи с уголовным преследованием властей Грузии. Именно с такой формулировкой».





В Тбилиси предпочли не комментировать поступок бывшего президента, хотя именно он может поспособствовать его возвращению на родину и суду. «Фигура Михаила Саакашвили потеряла актуальность в Грузии, у общества больше нет интереса к нему. Этим лицом заинтересованы лишь правоохранители, — сказал грузинский вице-премьер Александр Джеджелава , добавив: — Судьбу бывшего президента должны решить на Украине».

Тем временем сам Михаил Саакашвили убежден, что свою судьбу будет решать только он и его сторонники. «Я собираюсь проехать по всем регионам Украины, максимально объединяться с разными политическими силами вокруг общей темы. У нас в стране должна быть демократия и не должно быть диктата олигархов», — заявил он. В течение вчерашнего дня политик сидел в баре отеля и разговаривал с соратниками.



При этом оппозиционная партия «Оппозиционный блок», систематически критикующая нынешние власти Украины, поспешила воспользоваться скандалом и выдвинула смелое требование — о проведении досрочных парламентских и президентских выборов. «Лишение гражданства Саакашвили, пропагандистская кампания по его защите и события на государственной границе Украины — вся эта бездарная пьеса свидетельствует о глубочайшем кризисе власти, ее растерянности и аморальности», — говорилось в заявлении на сайте партии.

