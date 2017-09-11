Мэр Львова рассказал о следующем шаге Саакашвили

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили , в воскресенье вернувшийся на Украину, утром 11 сентября отправится в Киев. Об этом он сообщил в эфире телеканала NewsOne.

«Думаю, что гости переночуют и утром поедут в столицу. Все пребывают в особенном состоянии, сегодня мы увидели нетипичные вещи в нашей стране, как граждан не пускали в свою страну, останавливая поезда, совершая какие-то минирования пограничных пунктов. Я не припоминаю ничего подобного в истории нашего государства, это унижение человеческого достоинства. Думаю, эти вещи должны иметь соответствующую оценку», — сказал он.