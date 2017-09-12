Венгрия пожаловалась на закон о тотальной украинизации образования в ОБСЕ и ООН

Венгрия обратилась в ОБСЕ ООН с жалобой на новый закон об образовании на Украине, запрещающий национальным меньшинствам этой страны учиться на родном языке. Об этом в понедельник, 11 сентября, сообщает Index

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что жалоба была направлена генеральному секретарю ОБСЕ, уполномоченному организации по делам нацменьшинств и действующему председателю ОБСЕ, верховному комиссару ООН по правам человека и комиссару ЕС по вопросам расширения и европейской политики добрососедства. Он заявил, что Будапешт просит принять меры, которые не позволят закону вступить в силу.

В воскресенье стало известно, что Будапешт больше не будет поддерживать инициативы Украины в международных организациях, а министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пригласил посла Украины в Венгрии Любовь Непоп побеседовать о недавно принятом на Украине законе о тотальной украинизации образования. Как отмечается, решение о прекращении поддержки украинских инициатив было принято лично Сийярто, а в разговоре с Непоп он намерен сообщить, что считает недавно принятый закон «стыдным и позорным».

7 сентября Сийярто заявил, что новый закон об образовании на Украине противоречит ценностям Европейского союза. «Мы считаем позорным, что поправка серьезно нарушает права венгерского меньшинства. Позорно, что страна, стремящаяся к более тесным связям с ЕС, приняла закон, прямо идущий против европейских ценностей», — сказал он.