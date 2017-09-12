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Украина: журналистов из сопровождения Саакашвили не выпускают из КПП

Журналистов из сопровождения Саакашвили не выпускают
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Грузинских журналистов, которые сопровождали Саакашвили в марш-броске к украинской границе, не выпускают из КПП «Шегини». Об этом сообщила сотрудница грузинской телекомпании «Рустави 2» Тамара Багашвили. У журналистов изъяли документы и личные вещи, заявила Багашвили.
Представителей СМИ обвиняют в незаконном переходе границы. Правонарушителям грозит 15 суток административного заключения либо штраф.
Ранее стало известно, что экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прорвался через кордон и прошел на украинскую территорию.
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