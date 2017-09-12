Украина: журналистов из сопровождения Саакашвили не выпускают из КПП



Грузинских журналистов, которые сопровождали Саакашвили в марш-броске к украинской границе, не выпускают из КПП «Шегини». Об этом сообщила сотрудница грузинской телекомпании «Рустави 2» Тамара Багашвили. У журналистов изъяли документы и личные вещи, заявила Багашвили.

Представителей СМИ обвиняют в незаконном переходе границы. Правонарушителям грозит 15 суток административного заключения либо штраф.



Ранее стало известно, что экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прорвался через кордон и прошел на украинскую территорию.