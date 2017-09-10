Саакашвили пытается пересечь границу Украины

Автобус с журналистами направляется в Перемышль, где утром Саакашвили даст пресс-конференцию. Из Варшавы сюда выехали 10 сотрудников как украинских, так и иностранных изданий, среди BBC-Украина, AP, AFP и сотрудники грузинского телеканала «Рустави».

Часть журналистов ждет Саакашвили в Перемышле.

10 сентября политик собирается вернуться на Украину через КПП «Краковец», где может произойти его задержание. Грузия направила Украине уже третий запрос о выдаче своего бывшего президента.

Саакашвили, по его же словам, путешествует с украинским паспортом, хотя президент страны Петр Порошенко в июле лишил его гражданства Украины.

Пропускной пункт «Краковец» на границе с Польшей огородили колючей проволокой, но в Госпогранслужбе Украины заявили, что она появилась не из-за приезда Саакашвили.

Михаил Саакашвили уже направляется из Варшавы в Перемышль, где он сначала даст пресс-конференцию. Далее он присоединится к журналистам, и в автобусе будет пересекать границу на общих основаниях.

Накануне сторонники экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили поехали встречать его на польско-украинской границе. Навстречу политику отправилась колонна из 50 машин и 10 автобусов. Как сообщалось в Facebook партии, на границе собрались несколько десятков неизвестных лиц в спортивных костюмах. «Неизвестные ведут себя агрессивно, угрожают, имеют при себе холодное оружие, один даже пытался напасть с ножом на депутата Ивано-Франковского облсовета, члена Совета партии „Движение новых сил Михаила Саакашвили“ Ольгу Галабала», — информировали на странице.

Кроме того, стало известно, что полиция и Нацгвардия блокировали колонну автомобилей, на которых группа ветеранов АТО направлялась к границе, чтобы попасть на встречу с Саакашвили на КПП, сообщает издание «Бизнес». Полиция решила досмотреть колонну автотранспорта. После споров с полицией трассу перекрыли. «Власть паникует ибо Саакашвили пойдут встречать тысячи ветеранов АТО», — говорится в сообщении на странице организации в Facebook.

С конца июля Саакашвили находился в Венгрии, Польше и Литве. Сюда он прилетел по уже недействующему паспорту. Пограничная служба Украины заявила, что отберет у него документ, если он попытается въехать в страну.

Саакашвили получил украинское гражданство в мае 2015 года по указу президента Украины Петра Порошенко, согласившись занять пост губернатора Одесской области.

В конце июля стало известно, что украинского гражданства он лишился. Государственная миграционная служба страны пояснила, что такое решение было принято на основе п. 2 ст. 19 закона «О гражданстве» из-за предоставления ложных данных в анкете.

В ней было указано, что он не находится под следствием на Украине или за ее пределами. Вместе с тем политик был заочно арестован в Грузии.