ЕС заявил о непризнании выборов губернатора Севастополя



Евросоюз заявил, что региональные выборы на территории Крымского полуострова являются нелегитимными, и, соответственно, не признает избрания губернатора Севастополя. Соответствующее коммюнике размещено на сайте ЕС.

«Европейский союз не признал незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и поэтому не признает проведение выборов на Крымском полуострове. Любой, избранный на Крымском полуострове, претендующий на то, чтобы "представлять" Крым и Севастополь, не будет признан в качестве представителей тех территорий, которые являются украинскими», — подчеркивается в заявлении.



Европейский союз отметил, что «остается непоколебимым в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины».



Крым и Севастополь вошли в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума. В ходе голосования большинство жителей полуострова поддержали такое решение. Киев признать результаты плебисцита отказался. В Москве указывают на то, что процедура соответствовала нормам международного права.