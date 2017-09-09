Послы стран Прибалтики попросили не называть их «бывшими советскими республиками»

Послы Эстонии, Латвии и Литвы Алар Стрейманн, Имант Лиегис и Далюс Чекуолис в Париже обратились с письмом к французской газете Le Monde с просьбой не называть их страны в материалах издания «бывшими советскими республиками», передает «Интерфакс»

«Мы были бы крайне благодарны, если бы в ваших статьях более не использовался термин «бывшие советские республики», поскольку таким образом приведенные выше исторические и признанные на международном уровне факты были бы отражены должным образом», — говорится в тексте письма, отправленному главе издания Люку Броннеру.

Также послы заявили, что «их страны в 1940 году не вступали в состав Советского Союза добровольно, но были включены в него в результате военной аннексии».

Дипломаты отметили, что после распада СССР в этом регионе не возникли новые государства, но Балтийские страны восстановили свою независимость.