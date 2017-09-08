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Меркель назвала условие снятия санкций с России
Мир на Украине — обязательное условие для снятия санкций Европейского союза с России. С таким заявлением выступила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Её слова передаёт издание Handelsblatt.
«В тот момент, как придём к этому (мир на Украине. — прим. Рамблер), мы также отменим санкции», — заявила Меркель.
Меркель добавила, что огромные усилия прилагает для того, чтобы между Брюсселем и Москвой вновь установились «разумные отношения». 4 августа 2017 года Европейский союз расширил санкции против России.
Вооружённый конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года после того, как жители Луганской и Донецкой областей отказались признать легитимность государственного переворота в Киеве. Украинские власти для подавления массовых народных выступлений объявили так называемую антитеррористическую операцию (АТО). По данным Организации объединённых наций (ООН), в боях погибли порядка 9,5 тысяч человек. Киев неоднократно обвинял Москву в финансовой и военной поддержке ополченцев самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В Кремле все обвинения отвергают и заявляют, что Россия не является стороной конфликта.
5 сентября Россия направила в Совет безопасности ООН резолюцию о вводе миротворцев в Донбасс. По словам российского президента Владимира Путина, миротворцы будут обеспечивать безопасность сотрудников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
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