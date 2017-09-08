Меркель назвала условие снятия санкций с России



Мир на Украине — обязательное условие для снятия санкций Европейского союза с России. С таким заявлением выступила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель . Её слова передаёт издание Handelsblatt.

«В тот момент, как придём к этому (мир на Украине. — прим. Рамблер), мы также отменим санкции», — заявила Меркель.



Меркель добавила, что огромные усилия прилагает для того, чтобы между Брюсселем и Москвой вновь установились «разумные отношения». 4 августа 2017 года Европейский союз расширил санкции против России.



Вооружённый конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года после того, как жители Луганской и Донецкой областей отказались признать легитимность государственного переворота в Киеве. Украинские власти для подавления массовых народных выступлений объявили так называемую антитеррористическую операцию (АТО). По данным Организации объединённых наций (ООН), в боях погибли порядка 9,5 тысяч человек. Киев неоднократно обвинял Москву в финансовой и военной поддержке ополченцев самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В Кремле все обвинения отвергают и заявляют, что Россия не является стороной конфликта.

