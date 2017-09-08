Западные СМИ сообщили о «выводе российского вооружения» из Донбасса



Военные аналитики на Украине заявляют о якобы начале вывода «российского вооружения» с передовой в Донбассе, сообщают западные СМИ. Утверждается, что происходит поэтапный отвод «российского вооружения» из зоны конфликта. В частности, речь идет якобы о системах электронной войны, противоракетных радарах и беспилотных летательных аппаратов, сообщает IHS Jane’s 360.

Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на Юго-Востоке Украины, не является стороной внутриукраинского конфликта. В Москве отмечают, что все обвинения в ее адрес бездоказательны.



Также опровергались и все обвинения в адрес России о якобы поставках российского вооружения.

